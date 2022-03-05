Санкції проти РФ: агентство Fitch знизило рейтинги 32 російських банків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги 32 російських банків і помістило їх на перегляд. Рішення пов'язане з санкціями, які світ вводить проти РФ через напад на Україну. Про це зазначається на сайті Fitch Ratings, передає УНН.
Деталі
Fitch знизив рейтинги Сбєрбанку, Газпромбанку, Альфа-банку, Тінькофф-Банку, Райффайзенбанку, банку "Хоум Кредит" та інших. Зниження рейтингів банків пов'язане зі зниженням суверенного рейтингу Росії з BBB до B.
Аналогічне рішення прийнято для 20 регіональних органів влади. З російських регіонів рейтинг знижений у Москви, Московської області, Санкт-Петербурга, Красноярського, Ставропольського, Алтайського країв, Свердловської області, ЯНАО, Татарстану, Новосибірська та інших.
Нагадаємо
Італійська поліція конфіскувала яхту, що належить Олексію Мордашову, найбагатшій людині в Росії, який був занесений в чорний список Європейським Союзом після нападу Росії на Україну.