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15 марта, 19:03 • 75927 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118466 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106489 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92297 просмотра

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15 марта, 11:23 • 91609 просмотра

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Санкции против РФ: агентство Fitch понизило рейтинги 32 российских банков

Санкции против РФ: агентство Fitch понизило рейтинги 32 российских банков

Киев • УНН

 • 135902 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их на просмотр. Решение связано с санкциями, которые мир вводит против РФ из-за нападения на Украину. Об этом отмечается на сайте Fitch Ratings, передает УНН.

Детали

Fitch снизило рейтинги Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Тинькофф-Банка, Райффайзенбанка, банка "Хоум Кредит" и других. Снижение рейтингов банков связано со снижением суверенного рейтинга России с BBB до B.

Аналогичное решение принято для 20 региональных органов власти. Из российских регионов рейтинг понижен у Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского, Ставропольского, Алтайского краев, Свердловской области, ЯНАО, Татарстана, Новосибирска и других.

Напомним

Итальянская полиция конфисковала яхту, принадлежащая Алексею Мордашову, самому богатому человеку в России, который был занесен в черный список Европейским Союзом после нападения России на Украину.

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