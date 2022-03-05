Санкции против РФ: агентство Fitch понизило рейтинги 32 российских банков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их на просмотр. Решение связано с санкциями, которые мир вводит против РФ из-за нападения на Украину. Об этом отмечается на сайте Fitch Ratings, передает УНН.
Детали
Fitch снизило рейтинги Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Тинькофф-Банка, Райффайзенбанка, банка "Хоум Кредит" и других. Снижение рейтингов банков связано со снижением суверенного рейтинга России с BBB до B.
Аналогичное решение принято для 20 региональных органов власти. Из российских регионов рейтинг понижен у Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского, Ставропольского, Алтайского краев, Свердловской области, ЯНАО, Татарстана, Новосибирска и других.
Напомним
Итальянская полиция конфисковала яхту, принадлежащая Алексею Мордашову, самому богатому человеку в России, который был занесен в черный список Европейским Союзом после нападения России на Украину.