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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4560 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Італії конфіскували яхти російських олігархів

В Італії конфіскували яхти російських олігархів

Київ • УНН

 • 128585 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Італійська поліція конфіскувала яхту, що належить Олексію Мордашову, найбагатшій людині в Росії, який був занесений в чорний список Європейським Союзом після нападу Росії на Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі 

Як зазначається, 65-метрова "Леді М" була конфіскована в Північному італійському порту Імперія.

Друга яхта, що належить Геннадію Тимченку, ще одному мільярдерові, що має тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, також заблокована в імперії і найближчим часом буде заарештована.

За інформацією італійських ЗМІ, судно Lady M було побудовано американськими суднобудівниками Палмером Джонсоном в 2013 році. Журнал Forbes оцінює його вартість в 27 мільйонів доларів.

Мордашов сколотив свої статки на російському виробнику сталі Северсталь. Беручи до уваги активи всієї його сім'ї, за оцінками Forbes, стан Мордашова до введення санкцій оцінювався в 29,1 мільярда доларів, що робило його найбагатшою людиною в Росії.

Тимченко сколотив статки на торгівлі нафтою, і Путін назвав його одним зі своїх найближчих соратників. Минулого місяця Велика Британія заявила, що він є великим акціонером банку "Росія", який зіграв роль у дестабілізації ситуації в Україні після анексії Криму Росією в 2014 році.

Нагадаємо 

У Франції арештували 86-метрову яхту російського олігарха.

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