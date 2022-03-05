В Італії конфіскували яхти російських олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Італійська поліція конфіскувала яхту, що належить Олексію Мордашову, найбагатшій людині в Росії, який був занесений в чорний список Європейським Союзом після нападу Росії на Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Як зазначається, 65-метрова "Леді М" була конфіскована в Північному італійському порту Імперія.
Друга яхта, що належить Геннадію Тимченку, ще одному мільярдерові, що має тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, також заблокована в імперії і найближчим часом буде заарештована.
За інформацією італійських ЗМІ, судно Lady M було побудовано американськими суднобудівниками Палмером Джонсоном в 2013 році. Журнал Forbes оцінює його вартість в 27 мільйонів доларів.
Мордашов сколотив свої статки на російському виробнику сталі Северсталь. Беручи до уваги активи всієї його сім'ї, за оцінками Forbes, стан Мордашова до введення санкцій оцінювався в 29,1 мільярда доларів, що робило його найбагатшою людиною в Росії.
Тимченко сколотив статки на торгівлі нафтою, і Путін назвав його одним зі своїх найближчих соратників. Минулого місяця Велика Британія заявила, що він є великим акціонером банку "Росія", який зіграв роль у дестабілізації ситуації в Україні після анексії Криму Росією в 2014 році.
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