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В Италии конфисковали яхты российских олигархов

В Италии конфисковали яхты российских олигархов

Киев • УНН

 • 128581 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Итальянская полиция конфисковала яхту, принадлежащую Алексею Мордашову, самому богатому человеку в России, который был занесен в черный список Европейским Союзом после нападения России на Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечается, 65-метровая "Леди М" была конфискована в Северном итальянском порту Империя.

Вторая яхта, которая принадлежит Геннадию Тимченко, еще одному миллиардеру, который имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, также заблокирована в империи и в ближайшее время будет арестована.

По информации итальянских СМИ, судно Lady M было построено американскими судостроителями Палмером Джонсоном в 2013 году. Журнал Forbes оценивает его стоимость в 27 миллионов долларов.

Мордашов сколотил свое состояние на русском производителе стали Северсталь. Принимая во внимание активы всей его семьи, по оценкам Forbes, состояние Мордашова до введения санкций оценивалось в 29,1 миллиарда долларов, что делало его самым богатым человеком в России.

Тимченко сколотил состояние на торговле нефтью, и Путин назвал его одним из своих ближайших соратников. В прошлом месяце Великобритания заявила, что он является крупным акционером банка "Россия", который сыграл роль в дестабилизации ситуации в Украине после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Напомним

Во Франции арестовали 86-метровую яхту российского олигарха.

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