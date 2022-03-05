В Италии конфисковали яхты российских олигархов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Итальянская полиция конфисковала яхту, принадлежащую Алексею Мордашову, самому богатому человеку в России, который был занесен в черный список Европейским Союзом после нападения России на Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как отмечается, 65-метровая "Леди М" была конфискована в Северном итальянском порту Империя.
Вторая яхта, которая принадлежит Геннадию Тимченко, еще одному миллиардеру, который имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, также заблокирована в империи и в ближайшее время будет арестована.
По информации итальянских СМИ, судно Lady M было построено американскими судостроителями Палмером Джонсоном в 2013 году. Журнал Forbes оценивает его стоимость в 27 миллионов долларов.
Мордашов сколотил свое состояние на русском производителе стали Северсталь. Принимая во внимание активы всей его семьи, по оценкам Forbes, состояние Мордашова до введения санкций оценивалось в 29,1 миллиарда долларов, что делало его самым богатым человеком в России.
Тимченко сколотил состояние на торговле нефтью, и Путин назвал его одним из своих ближайших соратников. В прошлом месяце Великобритания заявила, что он является крупным акционером банка "Россия", который сыграл роль в дестабилизации ситуации в Украине после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Напомним
Во Франции арестовали 86-метровую яхту российского олигарха.