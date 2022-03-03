У Франції арештували 86-метрову яхту російського олігарха
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Французькі митники в ніч на 3 березня заарештували яхту Amore Vero, йдеться в прес-релізі міністерства економіки та фінансів Франції, опублікованому в Twitter глави відомства Брюно Ле Мера. Про це повідомляє УНН.
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У ньому наголошується, що яхта належить компанії, основним акціонером якої вказано головного виконавчого директора російської нафтогазової компанії "Роснефть" Ігоря Сечіна.
На сайті SuperYacht Times зазначено, що довжина Amore Vero – 85 м. Її збудувала нідерландська компанія Oceanco, власники отримали судно у 2013 році. На борту яхти може розміститись до 14 гостей. Приблизна вартість судна у $120 млн.
Дадамо
Яхта російського міліардера Алішера Усманова вартістю майже 600 мільйонів доларів була захоплена німецькою владою в північному місті Гамбурзі.