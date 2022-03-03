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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 2700 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Франції арештували 86-метрову яхту російського олігарха

У Франції арештували 86-метрову яхту російського олігарха

Київ • УНН

 • 269359 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Французькі митники в ніч на 3 березня заарештували яхту Amore Vero, йдеться в прес-релізі міністерства економіки та фінансів Франції, опублікованому в Twitter глави відомства Брюно Ле Мера. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У ньому наголошується, що яхта належить компанії, основним акціонером якої вказано головного виконавчого директора російської нафтогазової компанії "Роснефть" Ігоря Сечіна.

На сайті SuperYacht Times зазначено, що довжина Amore Vero – 85 м. Її збудувала нідерландська компанія Oceanco, власники отримали судно у 2013 році. На борту яхти може розміститись до 14 гостей. Приблизна вартість судна у $120 млн.

Дадамо

Яхта російського міліардера Алішера Усманова вартістю майже 600 мільйонів доларів була захоплена німецькою владою в північному місті Гамбурзі.

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