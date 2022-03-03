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15 марта, 19:03 • 76964 просмотра

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15 марта, 13:44 • 118913 просмотра

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Во Франции арестовали 86-метровую яхту российского олигарха

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Французские таможенники в ночь на 3 марта арестовали яхту Amore Vero, говорится в пресс-релизе министерства экономики и финансов Франции, опубликованном в Twitter главы ведомства Брюно Ле Мэра. Об этом сообщает УНН.

Детали

В нем отмечается, что яхта принадлежит компании, основным акционером которой указан главный исполнительный директор российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин.

На сайте SuperYacht Times указано, что длина Amore Vero - 85 г. Ее построила нидерландская компания Oceanco, владельцы получили судно в 2013 году. На борту яхты может разместиться до 14 гостей. Приблизительная стоимость судна в $120 млн.

Дадамо

Яхта российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью почти 600 миллионов долларов была захвачена немецкими властями в северном городе Гамбурге.

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