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Влада Німеччини арештувала 156‑метрову яхту міліардера Алішера Усманова

Влада Німеччини арештувала 156‑метрову яхту міліардера Алішера Усманова

Київ • УНН

 • 306141 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Яхта російського міліардера Алішера Усманова вартістю майже 600 мільйонів доларів була захоплена німецькою владою в північному місті Гамбурзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Forbеs.

Деталі

Російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Пізніше його 156‑метрова яхта була захоплена німецькою владою в північному місті Гамбурзі.

Усманов придбав Dilbar у 2016 році за 600 мільйонів доларів у німецького суднобудівника Lürssen, який виготовляв його на замовлення для нього протягом 52 місяців. Фірма називає її «одною з найскладніших і найскладніших яхт, коли-небудь побудованих, як з точки зору розмірів, так і з точки зору технології». Вагою 15 917 тонн, це найбільша в світі моторна яхта за валовим тоннажем.

Додамо

У березні 2012 року видання Bloomberg назвало Усманова найбагатшою людиною Росії, оцінивши його статок у 20 млрд доларів США.

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