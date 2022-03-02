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Власти Германии арестовали 156-метровую яхту миллиардера Алишера Усманова

Киев • УНН

 • 306130 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Яхта российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью почти 600 миллионов долларов была захвачена властями Германии в северном городе Гамбурге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

Российский миллиардер Алишер Усманов попал под санкции Европейского Союза в понедельник. Позже его 156‑метровая яхта была захвачена немецкими властями в северном городе Гамбурге.

Усманов приобрел Dilbar в 2016 году за 600 миллионов долларов у немецкого судостроителя Lürssen, который делал его на заказ для него в течение 52 месяцев. Фирма называет ее "одной из самых сложных и сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и с точки зрения технологии". Весом 15 917 тонн, это крупнейшая в мире моторная яхта за валовым тоннажем.

Добавим

В марте 2012 года издание Bloomberg назвало Усманова самым богатым человеком России, оценив его состояние в 20 млрд долларов США.

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