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Сингапур ввел санкции против России

Сингапур ввел санкции против России

Киев • УНН

 • 152019 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Сингапур присоединился к международным санкциям против России за то, что она пошла войной против Украины, и ввел ограничения для ряда крупнейших банков РФ, а также на поставки товаров военного назначения и для осуществления кибератак. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Сингапура.

Детали

"Санкции и ограничения направлены на то, чтобы ограничить способность России вести войну против Украины и подорвать ее суверенитет", - сообщили в ведомстве.

Сингапур введет экспортный контроль в отношении предметов, которые могут быть непосредственно использованы в качестве оружия, направленного против Украины и ее граждан.

"В связи с этим вводится запрет на передачу в Россию: товаров военного назначения и всех категорий товаров "Электроника", "Компьютеры", "Телекоммуникации и информационная безопасность". Перечня товаров двойного назначения указа о стратегических товарах (контроле) 2021 года", - завили в ведомстве.

Страна введет финансовые меры, направленные на установленные российские банки, организации и деятельность в России, а также деятельность по сбору средств в интересах правительства РФ.

Банки против которых введены санкции: ВТБ "Россия", Промсвязьбанк и ВЕБ.РФ.

Провайдерам услуг цифровых платежных токенов прямо запрещено проводить транзакции, которые могут помочь обойти эти финансовые меры.

Эти меры распространяются на все финансовые учреждения Сингапура, включая банки, финансовые компании, страховщиков, посредников на рынках капитала, биржи ценных бумаг и поставщиков платежных услуг.

Напомним

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их на пересмотр.

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