Сингапур ввел санкции против России

КИЕВ. 5 марта. УНН. Сингапур присоединился к международным санкциям против России за то, что она пошла войной против Украины, и ввел ограничения для ряда крупнейших банков РФ, а также на поставки товаров военного назначения и для осуществления кибератак. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Сингапура.