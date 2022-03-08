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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Японія запровадила санкції проти громадян та компаній Росії і Білорусі

Японія запровадила санкції проти громадян та компаній Росії і Білорусі

Київ • УНН

 • 107557 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Японія запровадила санкції проти громадян та компаній Росії та Білорусі. Усі вони причетні до оточення президента РФ. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії, передає УНН.

Деталі

Зокрема, в російський список санкцій увійшли дві компанії та 20 осіб. Серед них:

- прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков,

- перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко,

- заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак,

- голова Чечні Рамзан Кадиров,

- олігархи-брати Ротенберги,

- олігарх Геннадій Тимченко,

- олігарх Алішер Усманов,

- "Агентство інтернет-досліджень",

- ПВК "Вагнер".

- Японія також заборонила постачати до Росії нафтопереробне обладнання.

У білоруському списку санкцій - 12 фізичних осіб, а також 10 компаній та організацій.

Нагадаємо 

Південна Корея вводить санкції проти Білорусі.

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