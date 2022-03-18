Япония объявила о новых санкциях против России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Япония заявила, что введет санкции против 15 российских лиц и девяти организаций, включая должностных лиц обороны и государственного экспортера оружия "Рособоронэкспорт". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Санкции, которые включают замораживание активов, являются последними из ряда мер Японии после вторжения россии в Украину.
По данным министерства финансов, Япония ввела санкции против 76 человек, семи банков и 12 других организаций в россии.
Правительство в пятницу назначил спикера мид россии Марию Захарову и нескольких производителей военной техники, включая United Aircraft Corp, которая производит истребители.
Япония все еще имеет доли в газовых и нефтяных проектах на российском острове Сахалин после того, как Shell и Exxon Mobil вышли из этих проектов.
Премьер-министр Фумио Кисида в среду не дал четких указаний касательно судьбы инвестиций Японии в проекты, подчеркивая как их важность для энергетической безопасности Токио, так и его намерение идти в ногу с санкциями G7 против россии.
Посол россии в Токио заявил в четверг, что вполне логично поддерживать "взаимно выгодные" энергетические проекты на Сахалине.
Напомним
Япония лишит россию статуса "страны наибольшего содействия”.