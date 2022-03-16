Японія позбавить росію статусу “країни найбільшого сприяння”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Японія скасує торговельний статус росії як “країни найбільшого сприяння” (MFN) через її напад на Україну. Про це заявив прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда, повідомляє УНН з посиланням на Anadolu Agency.
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Статус MFN надає країнам найкращі торговельні умови, зокрема низькі тарифи. Кісіда повідомив, що Японія сьогодні вживає багато заходів проти росії. Один із таких - заборона експорту предметів розкоші у рф, а також замороження активів посадовців, пов'язаних з кремлем.
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Уряд Японії спростив в'їзд для українських біженців. Евакуйованим нададуть право короткострокового проживання в країні та можливість працювати протягом року.