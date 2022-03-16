Япония лишит россию статуса "страны наибольшего содействия”
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Япония отменит торговый статус России как ”страны наибольшего содействия" (MFN) из-за ее нападения на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu Agency.
Детали
Статус MFN предоставляет странам лучшие торговые условия, в частности низкие тарифы. Кисида сообщил, что Япония сегодня принимает многие меры против России. Одна из таких - запрет экспорта предметов роскоши в рф, а также замораживание активов чиновников, связанных с кремлем.
Ранее
Правительство Японии упростило въезд для украинских беженцев. Эвакуированным предоставят право краткосрочного проживания в стране и возможность работать в течение года.