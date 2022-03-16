Япония лишит россию статуса "страны наибольшего содействия”

Детали

Статус MFN предоставляет странам лучшие торговые условия, в частности низкие тарифы. Кисида сообщил, что Япония сегодня принимает многие меры против России. Одна из таких - запрет экспорта предметов роскоши в рф, а также замораживание активов чиновников, связанных с кремлем.

Ранее

Правительство Японии упростило въезд для украинских беженцев. Эвакуированным предоставят право краткосрочного проживания в стране и возможность работать в течение года.



