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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Японії спростили в'їзд для українських біженців

В Японії спростили в'їзд для українських біженців

Київ • УНН

 • 120081 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Японія спростила в'їзд для українських біженців. Поїхати можна навіть якщо у них немає родичів або знайомих в Японії, які могли б взяти відповідальність. Рішення прийняв Уряд країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Japan Today.

Деталі 

Як зазначається, у прикордонній службі мають намір вивчати і зважувати кожен випадок і видавати короткострокову візу для перебування в Японії на індивідуальний термін.

Нині посвідку на проживання в Японії мають близько 1900 українців. В'їзд переселенців з України спочатку вимагав, щоб поручителями виступали їхні родичі або знайомі в Японії. На таких підставах з 24 лютого по 13 березня Японія прийняла 47 біженців.

Міністр юстиції Есіхіса Фурукава заявив, що евакуйованим, яким надається право на короткострокове проживання в Японії, буде дозволено змінити свої візи з правом трудової діяльності на один рік. Цей крок був зроблений після того, як посол України в Японії Сергій Корсунський та інші закликали Японію дозволити евакуйованим українцям працювати.

Нагадаємо 

Японія виділить Україні 75 млн доларів допомоги.

Українські Національні Новини

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