В Японии упростили въезд для украинских беженцев

Детали

Как отмечается, в пограничной службе намерены изучать и взвешивать каждый случай и выдавать краткосрочную визу для пребывания в Японии на индивидуальный срок.

Сейчас вид на жительство в Японии имеют около 1900 украинцев. Въезд переселенцев из Украины изначально требовал, чтобы поручителями выступали их родственники или знакомые в Японии. На таких основаниях с 24 февраля по 13 марта Япония приняла 47 беженцев.

Министр юстиции Есихиса Фурукава заявил, что эвакуированным, которым предоставляется право на краткосрочное проживание в Японии, будет разрешено изменить свои визы с правом трудовой деятельности на один год. Этот шаг был сделан после того, как посол Украины в Японии Сергей Корсунский и другие призвали Японию разрешить эвакуированным украинцам работать.

Напомним

Япония выделит Украине 75 млн долларов помощи.