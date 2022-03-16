В Японии упростили въезд для украинских беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Япония упростила въезд для украинских беженцев. Поехать можно даже если у них нет родственников или знакомых в Японии, которые могли бы взять ответственность. Решение приняло правительство страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Today.
Детали
Как отмечается, в пограничной службе намерены изучать и взвешивать каждый случай и выдавать краткосрочную визу для пребывания в Японии на индивидуальный срок.
Сейчас вид на жительство в Японии имеют около 1900 украинцев. Въезд переселенцев из Украины изначально требовал, чтобы поручителями выступали их родственники или знакомые в Японии. На таких основаниях с 24 февраля по 13 марта Япония приняла 47 беженцев.
Министр юстиции Есихиса Фурукава заявил, что эвакуированным, которым предоставляется право на краткосрочное проживание в Японии, будет разрешено изменить свои визы с правом трудовой деятельности на один год. Этот шаг был сделан после того, как посол Украины в Японии Сергей Корсунский и другие призвали Японию разрешить эвакуированным украинцам работать.
Напомним
Япония выделит Украине 75 млн долларов помощи.