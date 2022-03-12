Японія виділить Україні 75 млн доларів допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Уряд Японії виділить 8,8 млрд ієн (75,3 млн доларів) з резервних фондів для надання гуманітарної допомоги Україні через вторгнення РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Japan Today.
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Японія запропонує допомогу відповідним міжнародним організаціям, зокрема управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, і допоможе фінансувати діяльність японських неурядових організацій, які допомагають Україні.
Ця сума є частиною надзвичайної гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів, яку прем'єр-міністр Фуміо Кісіда пообіцяв виділити Україні наприкінці лютого. Також допомога міститиме харчові продукти, воду, притулок для постраждалих та біженців.
Нагадаємо
10 березня Японія надіслала в Україну другу партію бронежилетів та касок.