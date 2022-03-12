Япония выделит Украине 75 млн долларов помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Правительство Японии выделит 8,8 млрд иен (75,3 млн долларов) из резервных фондов для оказания гуманитарной помощи Украине из-за вторжения РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Today.
Детали
Япония предложит помощь соответствующим международным организациям, в том числе управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и поможет финансировать деятельность японских неправительственных организаций, которые помогают Украине.
Эта сумма является частью чрезвычайной гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов, которую премьер-министр Фумио Кисида пообещал выделить Украине в конце февраля. Также помощь будет включать пищевые продукты, воду, приют для пострадавших и беженцев.
Напомним
10 марта Япония отправила в Украину вторую партию бронежилетов и касок.