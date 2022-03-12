Япония выделит Украине 75 млн долларов помощи

Детали

Япония предложит помощь соответствующим международным организациям, в том числе управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и поможет финансировать деятельность японских неправительственных организаций, которые помогают Украине.

Эта сумма является частью чрезвычайной гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов, которую премьер-министр Фумио Кисида пообещал выделить Украине в конце февраля. Также помощь будет включать пищевые продукты, воду, приют для пострадавших и беженцев.

Напомним

10 марта Япония отправила в Украину вторую партию бронежилетов и касок.