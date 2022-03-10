Міноборони Японії відправило другий літак з допомогою в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Японія відправила до України вже другий літак з допомогою, зокрема бронежилетами та шоломами. Про це повідомило міністерство оборони Японії у Twitter, пише УНН.
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“Літак С-2 з бронежилетами та касками для України вилетів з авіабази Міхо. C-2, слідом за KC-767, принесе надію українському народу. За Україну", - написали в японському оборонному відомстві.
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Як зазначив у своєму Facebook посол України в Японії Сергій Корсунський, ця партія допомоги від Токіо, цілком ймовірно, – не остання.
“Ну ось, і друга пташка вже в дорозі. Далі буде, не перемикайтесь”, - написав він.
Раніше
Напередодні в міноборони повідомили, що для доставки в Україну бронежилетів і касок з авіабази Комаки вилетів літак KC-767.