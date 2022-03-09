Японія надіслала до України військове захисне спорядження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. До України вже вилетів військовий літак на борту якого військове захисне спорядження. Про це заявили у міністерстві оборони Японії, передає УНН.
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"Для доставки в Україну бронежилетів і касок KC-767 вилетів літау з авіабази Комаки. JMOD/JSDF і надалі докладатиме всіх зусиль, щоб допомогти Україні", - заявили у міністерстві.
Як раніше повідомляв УНН, Японія та Україна підписали міжурядову угоду у формі обміну нотами про безоплатне надання Збройним силам України захисного спорядження.