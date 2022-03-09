Япония направила в Украину военное защитное снаряжение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украину уже вылетел военный самолет на борту которого военное защитное снаряжение. Об этом заявили в Министерстве обороны Японии, передает УНН.
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"Для доставки в Украину бронежилетов и касок KC-767 вылетел литай с авиабазы Комаки. JMOD/JSDF и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы помочь Украине", - заявили в министерстве.
Яу ранее сообщал УНН, Япония и Украина подписали межправительственное соглашение в форме обмена нотами о безвозмездном предоставлении Вооруженным силам Украины защитного снаряжения.