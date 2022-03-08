Вперше в історії Японії: країна передасть українським військовим захисне спорядження
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Японія та Україна підписали міжурядову угоду у формі обміну нотами про безоплатне надання Збройним силам України захисного спорядження. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський, інформує УНН.
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Згідно з угодою, Японія передасть ЗСУ бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери та інше спорядження для використання у разі надзвичайних ситуацій.
"Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали – Японією надається безпрецедентна підтримка Україні", – написав Корсунський.
Нагадаємо
Японія ввела санкції проти громадян та компаній Росії та Білорусі.