Впервые в истории Японии: страна передаст украинским военным защитное снаряжение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Япония и Украина подписали межправительственное соглашение в форме обмена нотами о безвозмездном предоставлении Вооруженным силам Украины защитного снаряжения. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский, информирует УНН.
Детали
Согласно договору, Япония передаст ВСУ бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и другое снаряжение для использования в случае чрезвычайных ситуаций.
"Подобный акт состоялся впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали - Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине", - написал Корсунский.
Напомним
Япония ввела санкции против граждан и компаний России и Беларуси.