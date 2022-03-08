Впервые в истории Японии: страна передаст украинским военным защитное снаряжение

Детали

Согласно договору, Япония передаст ВСУ бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и другое снаряжение для использования в случае чрезвычайных ситуаций.

"Подобный акт состоялся впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали - Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине", - написал Корсунский.

Напомним

Япония ввела санкции против граждан и компаний России и Беларуси.