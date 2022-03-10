Минобороны Японии отправило второй самолет с помощью в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Япония отправила в Украину уже второй самолет с помощью, в частности бронежилетами и шлемами. Об этом сообщило министерство обороны Японии в Twitter, пишет УНН.
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“Самолет С-2 с бронежилетами и касками для Украины вылетел с авиабазы Михо. C2, вслед за KC-767, принесет надежду украинскому народу. За Украину", - написали в японском оборонном ведомстве.
Детали
Как отметил в своем Facebook посол Украины в Японии Сергей Корсунский, эта партия помощи от Токио, по всей вероятности, - не последняя.
“Ну вот, и вторая птичка уже в пути. Дальше будет, не переключайтесь”, - написал он.
Ранее
Накануне в минобороны сообщили, что для доставки в Украину бронежилетов и сказок с авиабазы Комаки вылетел самолет KC-767.