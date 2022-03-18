Японія оголосила про нові санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Японія заявила, що введе санкції проти 15 російських осіб і дев'яти організацій, включаючи посадових осіб оборони та державного експортера зброї "Рособоронекспорт". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Санкції, які включають заморожування активів, є останніми із низки заходів Японії після вторгнення росії в Україну.
За даними міністерства фінансів, Японія ввела санкції проти 76 осіб, семи банків та 12 інших організацій у росії.
Уряд у п'ятницю призначив речника мзс росії Марію Захарову та кількох виробників військової техніки, включаючи United Aircraft Corp, яка виробляє винищувачі.
Японія все ще має частки в газових і нафтових проектах на російському острові Сахалін після того, як Shell і Exxon Mobil вийшли з цих проектів.
Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда в середу не дав чітких вказівок на долю інвестицій Японії в проекти, підкреслюючи як їх важливість для енергетичної безпеки Токіо, так і його намір йти в ногу з санкціями G7 проти росії.
Посол росії в Токіо заявив у четвер, що цілком логічно підтримувати "взаємно вигідні" енергетичні проекти на Сахаліні.
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