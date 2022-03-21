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Росія скасовує безвіз для японців на південні Курили і відмовляється від переговорів із Японією щодо мирного договору

Росія скасовує безвіз для японців на південні Курили і відмовляється від переговорів із Японією щодо мирного договору

Київ • УНН

 • 274069 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Росія відмовляється від ведення переговорів з Японією за мирним договором і припиняє безвізові поїздки японців на південні Курили в якості відповіді на санкції за вторгнення в Україну, пише УНН з посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства рф.

Цитата

"Російська сторона в нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори з Японією за мирним договором через неможливість обговорювати підписання основоположного документа про двосторонні відносини з державою, що займає відверто недружні позиції і прагне завдати шкоди інтересам нашої країни", - заявили в російському МЗС.

"Прийнято рішення про припинення безвізових поїздок японських громадян на основі угод про безвізові обміни між південними Курильськими островами Російської Федерації і Японією від 1991 р. І про максимально полегшені відвідини колишніми японськими жителями Південних Курил місць свого колишнього проживання від 1999 р", - сказано в заяві.

Деталі

Крім того, російські "дипломати" повідомили, що рф виходить з діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах.

Російська сторона заявила також, що блокує продовження статусу Японії в якості партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва по секторальному діалогу.

Повідомляється, що зазначені заходи були прийняті "З урахуванням очевидного недружнього характеру введених Японією односторонніх обмежень проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні".

Нагадаємо

На початку березня Японія ввела санкції проти громадян і компаній росії та білорусі. Всі вони причетні до оточення президента рф.

Крім того, минулого тижня Японія заявила, що введе санкції проти 15 російських осіб і дев'яти організацій, включаючи посадових осіб оборони і державного експортера зброї "Рособоронекспорт".

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