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Россия отменяет безвиз для японцев на южные Курилы и отказывается от переговоров с Японией по мирному договору

Россия отменяет безвиз для японцев на южные Курилы и отказывается от переговоров с Японией по мирному договору

Киев • УНН

 • 274064 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору и прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курилы в качестве ответа на санкции за вторжение в Украину, пишет УНН со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства рф.

Цитата

"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", - заявили в российском МИД.

"Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г", - сказано в заявлении.

Детали

Кроме того, российские "дипломаты" сообщили, что рф выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Российская сторона заявила также, что блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. 

Сообщается, что указанные меры были приняты "2с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против россии в связи с ситуацией в Украине".

Напомним

В начале марта Япония ввела санкции против граждан и компаний России и Беларуси. Все они причастны к окружению президента РФ.

Кроме того, на прошлой неделе Япония заявила, что введет санкции против 15 российских лиц и девяти организаций, включая должностных лиц обороны и государственного экспортера оружия "Рособоронэкспорт".

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