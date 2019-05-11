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В "Воле народа" не видят оснований тянуть с инаугурацией

В "Воле народа" не видят оснований тянуть с инаугурацией

Киев  •  УНН

 • 13545 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Член депутатской группы "Воля народа", нардеп Сергей Лабазюк высказал мнение, что тянуть с инаугурацией новоизбранного президента Владимира Зеленского, нет оснований. Об этом он сказал в комментарии УНН.

Лабазюк сообщил, что группа не собиралась для определения позиции по вопросу назначения даты инаугурации. Но в то же время предварительное обсуждение показывает, что члены группы не видят оснований медлить.

"За себя лично могу сказать, считаю, что затягивать нет нужды. Сегодня есть избранный президент людьми, поэтому конечно следует провести инаугурацию, потому что, мне кажется, это больше формальность, и чтобы президент мог приступить уже к работе. Потому что даже и встреча состоявшейся у новоизбранного Президента с руководителем ВР и с руководителями фракций говорит о том, что диалог может быть налажен и его нужно наладить, здесь нет нужды меряться амбициями ни ВР, Кабинету Министров, а тем более новоизбранному Президенту. Нужно запрягаться, скажем по народному и делать работу. Конечно инаугурация 19 мая имеет право на жизнь", - считает нардеп.

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Он отметил, что есть технические моменты назначения датой проведения инаугурации 19 мая, но все это можно решить.

"Там есть ряд технических моментов, но мы имеем опыт ВР 8 созыва, о том, что нарушение регламента очень часто применялось, якобы на благо государства, когда нужно было принимать то или иное решение. Так кто сказал, что в этот раз для того чтобы быстрее запустить работу всех ветвей власти нельзя пойти на ускоренный процесс. Поэтому говорить, что 14 мая соберется ВР и до 19 мая мы технически не успеваем - мы успеваем", - считает Лабазюк.

Кроме того, нардеп считает провокацией проекты постановлений, которые появляются сейчас на рассмотрении парламента, ведь, прежде чем принять окончательное решение нардепы должны рассмотреть в сессионном зале все постановления, а на это может уйти весь 14 день мая (первое пленарное заседание ВР запланировано на вторник, 14 мая - ред.). И тогда вопрос рассмотрения даты инаугурации может затянуться, а то и отложиться, тогда назначить приведение новоизбранного президента Украины к присяге на 19 мая, уже станет невозможным.

Напомним, в ВР зарегистрировано уже 5 постановлений о проведении инаугурации. Среди предложенных дат 19, 20 мая и 1 июня. Сам Владимир Зеленский обратился к парламенту с призывом поддержать датой проведения инаугурации 19 мая.

Ранее УНН обратился к представителям различных фракции по поводу информации о том, какую дату они будут поддерживать. Большинство фракции заявили, что еще не проводили заседаний по формированию единой официальной позиции, однако, например во фракции Радикальной партии не считают уместным дату 19 мая. Фракция "Народный фронт" планирует провести свое заседание, на котором определится с позицией, 13 мая. Представитель БПП, народный депутат Украины Александр Сугоняко, зарегистрировал постановлений о проведении инаугурации 1 июня. В то же время во фракции "Самопомич" не видят смысла в затягивании назначения инаугурации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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