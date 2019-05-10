Зеленський порівняв Порошенка з туристом в Єгипті та кульгавою качкою

За словами Зеленського, поки у Раді турбуються про свої мандати, Петро Порошенко коїть незворотне: активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропхнути свого голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення, призначає суддів антикорупційного суду, серед яких юристи Рошена, судді Майдану та родичі пана Ківалова.

"Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі: завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали і нормальна вихована людина чекає на трансфер до аеропорту. Але не Порошенко. Він ніяк не заспокоїться. Тягне рушники, тапочки та бере усе підряд зі шведського столу. Я вас дуже прошу, здайте ключ, розрахуйтесь за міні-бар і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити", - зазначив Зеленський.

Він також ще раз звернувся до ВР і закликав на найближчому засіданні призначити дату інавгурації на 19 травня.

"Цього вимагаю не я, цього вимагає народ України в інтересах якого ви присягали діяти. Ви повинні зупинити ці політичні судоми кульгавої качки. Країна потребує нормальної роботи усіх інституцій, народ не повинен чекати поки хтось напризначається перед довгою відпусткою. Думайте, будь-ласка, не про депутатські ксіви, думайте про Україну. 19 травня. Голосуйте", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНН, у Раді зареєстрували п'ять проектів постанов щодо інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що на профільні Комітети постанови щодо інавгурації Зеленського не були розписані.