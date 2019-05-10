Зеленский сравнил Порошенко с туристом в Египте и хромой уткой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Верховной Раде сравнил действующего Президента Украины Петра Порошенко с туристом в египетском отеле, а кроме того еще и с хромой уткой, передает корреспондент УНН.
По словам Зеленского, пока в Раде беспокоятся о своих мандатах, Петр Порошенко совершает необратимое: активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей антикоррупционного суда, среди которых юристы Рошена, судьи Майдана и родственники господина Кивалова.
"Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали и нормальный воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не успокоится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу, сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - отметил Зеленский.
Он также еще раз обратился к ВР и призвал на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая.
"Этого требую не я, этого требует народ Украины в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны остановить эти политические судороги хромой утки. Страна нуждается нормальной работе всех учреждений, народ не должен ждать пока кто-то сделает вдоволь назначений перед длинным отпуском. Думайте, пожалуйста, не об депутатских ксивах, думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте", - отметил Зеленский.
Как сообщал УНН, в Раде зарегистрировали пять проектов постановлений относительно инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что на профильные Комитеты постановления о инаугурации Зеленского не были расписаны.