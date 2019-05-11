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"Самопоміч" виступила за якнайшвидшу інавгурацію

"Самопоміч" виступила за якнайшвидшу інавгурацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Немає сенсу не підтримувати проведення інавгурації новообраного президента 19 травня. Про це журналістом заявив голова парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк, передає УНН.

"Є безсенсовним цього не підтримувати", - сказав Березюк.

За його словами, новообраний президент Володимир Зеленський отримав довіру виборців давши обіцянки народові і слід дати йому можливість почати виконувати ці обіцянки, як найшвидше.

Нагадаємо, у ВР зареєстровано вже 5 постанов про проведення інавгурації. Серед запропонованих дат 19, 20 травня та 1 червня. Сам Володимир Зеленський звернувся до парламенту з закликом підтримати датою проведення інавгурації 19 травня.

Раніше УНН, звернувся до представників різних фракції за інформацією про те, яку дату вони підтримуватимуть. Більшість фракції заявили, що ще не проводили засідань з формування одностайної офіційної позиції, однак, наприклад у фракції Радикальної партії не вважають доречною дату 19 травня. Фракція "Народний фронт" планує провести своє засідання, на якому визначиться з позицією, 13 травня. Представник БПП, народний депутат України Олександр Сугоняко, зареєстрував постанов про проведення інавгурації 1 червня.

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