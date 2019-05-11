"Самопоміч" виступила за якнайшвидшу інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Немає сенсу не підтримувати проведення інавгурації новообраного президента 19 травня. Про це журналістом заявив голова парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк, передає УНН.
"Є безсенсовним цього не підтримувати", - сказав Березюк.
За його словами, новообраний президент Володимир Зеленський отримав довіру виборців давши обіцянки народові і слід дати йому можливість почати виконувати ці обіцянки, як найшвидше.
Нагадаємо, у ВР зареєстровано вже 5 постанов про проведення інавгурації. Серед запропонованих дат 19, 20 травня та 1 червня. Сам Володимир Зеленський звернувся до парламенту з закликом підтримати датою проведення інавгурації 19 травня.
Раніше УНН, звернувся до представників різних фракції за інформацією про те, яку дату вони підтримуватимуть. Більшість фракції заявили, що ще не проводили засідань з формування одностайної офіційної позиції, однак, наприклад у фракції Радикальної партії не вважають доречною дату 19 травня. Фракція "Народний фронт" планує провести своє засідання, на якому визначиться з позицією, 13 травня. Представник БПП, народний депутат України Олександр Сугоняко, зареєстрував постанов про проведення інавгурації 1 червня.