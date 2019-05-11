"Самопомич" выступила за скорейшую инаугурацию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Нет смысла не поддерживать проведение инаугурации новоизбранного президента 19 мая. Об этом журналистом заявил председатель парламентской фракции "Объединение" Самопомощь" Олег Березюк, передает УНН.
"Нет сенса этого не поддерживать", - сказал Березюк.
По его словам, новоизбранный президент Владимир Зеленский получил доверие избирателей дав обещания народу и следует дать ему возможность начать выполнять эти обещания, как можно быстрее.
Напомним, в ВР зарегистрировано уже 5 постановлений о проведении инаугурации. Среди предложенных дат 19, 20 мая и 1 июня. Сам Владимир Зеленский обратился в парламент с призывом поддержать дату проведения инаугурации 19 мая.
Ранее УНН обратился к представителям различных фракции по поводу информации о том, какую дату они будут поддерживать. Большинство фракции заявили, что еще не проводили заседаний по формированию единой официальной позиции, однако, например во фракции Радикальной партии не считают уместной дату 19 мая. Фракция "Народный фронт" планирует провести свое заседание, на котором определится с позицией, 13 мая. Представитель БПП, народный депутат Украины Александр Сугоняко, зарегистрировал постановлений о проведении инаугурации 1 июня.