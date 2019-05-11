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У “Волі народу” не бачать підстав зволікати з інавгурацією

У “Волі народу” не бачать підстав зволікати з інавгурацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Член депутатської групи “Воля народу”, нардеп Сергій Лабазюк висловив думку, що зволікати з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського, немає підстав. Про це він сказав у коментарі УНН.

Лабазюк повідомив, що група не збиралася для визначення позиції з питання призначення дати інавгурації. Але водночас попереднє обговорення свідчить, що члени групи не бачать підстав зволікати.

“За себе особисто можу сказати, вважаю, що затягувати не має потреби. Сьогодні є обраний президент людьми, тому звичайно потрібно провести інавгурацію, тому що, як на мене, це більше формальність, і щоб президент мав змогу приступити вже до роботи. Тому що навіть та зустріч яка відбулася у новообраного Президента з керівником ВР та з керівниками фракцій говорить про те, що діалог може бути налагоджений і його потрібно налагодити, тут не має потреби мірятися амбіціями не ВР, не Кабінету Міністрів, а тим більше новообраному Президенту. Потрібно запрягатися, скажемо по народному і робити роботу. Звичайно інавгурація 19 травня має право на життя”, — вважає нардеп.

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Він зауважив, що є технічні моменти призначення датою проведення інавгурації 19 травня, але все це можливо вирішити.

“Там є ряд технічних моментів, але ми маємо досвід ВР 8 скликання, про те що порушення регламенту дуже часто застосовувалося, нібито на благо держави, коли потрібно було приймати те чи інше рішення. То хто сказав, що в цей раз для того щоб швидше запустити роботу всіх гілок влади не можна піти на прискорений процес. Тому говорити, що 14 травня збереться ВР і до 19 травня ми технічно не встигаємо — ми встигаємо”, — вважає Лабазюк.

Крім того, нардеп вважає провокацією постанови, які з’являються зараз на розгляді парламенту, адже, перш ніж ухвалити остаточне рішення нардепи мусять розглянути у сесійній залі усі постанови, а на це може піти весь день 14 травня (перше пленарне засідання ВР заплановане на вівторок 14 травня — ред.). І тоді питання розгляду дати інавгурації може затягтись, а той й відкластися, тоді призначити приведення новообраного президента України до присяги 19 травня, вже стане неможливим.

Нагадаємо, у ВР зареєстровано вже 5 постанов про проведення інавгурації. Серед запропонованих дат 19, 20 травня та 1 червня. Сам Володимир Зеленський звернувся до парламенту з закликом підтримати датою проведення інавгурації 19 травня.

Раніше УНН, звернувся до представників різних фракції за інформацією про те, яку дату вони підтримуватимуть. Більшість фракції заявили, що ще не проводили засідань з формування одностайної офіційної позиції, однак, наприклад у фракції Радикальної партії не вважають доречною дату 19 травня. Фракція “Народний фронт” планує провести своє засідання, на якому визначиться з позицією, 13 травня. Представник БПП, народний депутат України Олександр Сугоняко, зареєстрував постанов про проведення інавгурації 1 червня. Водночас у фракції “Самопоміч” не бачать сенсу в затягуванні призначення інавгурації.

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