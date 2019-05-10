У Раді запропонували провести інавгурацію у два етапи, один з яких на "Олімпійському"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстровано вже п’ять проектів постанов про проведення урочистого засідання з нагоди складення присяги українському народові новообраним Президентом України Володимиром Зеленським. Відповідно до тексту одного з документів, інавгурацію пропонують проводити у два етапи, один з яких на - "Олімпійському", передає УНН з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.
В одній з таких постанов, зареєстрованій народним депутатом Сергієм Капліним 7 травня, пропонується провести інавгурацію у два етапи: перше урочисте засідання провести 19 травня у сесійній залі ВР за процедурою, передбаченою Регламентом Верховної Ради України, друге – 3 червня 2019 року на Національному спортивному комплексі "Олімпійський" задля забезпечення участі громадськості та запрошених гостей іноземних держав.
У постанові вказано, що під час урочистого засідання на НСК "Олімпійський" новообраний Президент повторно проголошує присягу українському народові та інавгураційну промову. Урочисте засідання, як вказно в постанові, має транслюватися в прямому ефірі на усіх загальнонаціональних каналах.
Крім того, у проекті постанови пропонується щорічно, в день урочистого засідання, на НСК "Олімпійський" проголошувати щорічний звіт Президента перед народом.
У проектах постанов, запропонованих нардепами Сергієм Міщенко та Віктором Балогою, пропонується провести урочисте засідання з нагоди складення присяги українському народові новообраним Президентом, 19 травня 2019 року.
20 травня 2019 року провести інавгурацію запропонував народний депутат Віктор Купрій.
Раніше УНН повідомив, що у Раді запропонували відкласти інавгурацію Зеленського до 1 червня.
Відповідну постанову за номером 10270-4 від 10 травня 2019 року ініціював народний депутат України Олександр Сугоняко.