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У Раді запропонували провести інавгурацію у два етапи, один з яких на "Олімпійському"

У Раді запропонували провести інавгурацію у два етапи, один з яких на "Олімпійському"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстровано вже п’ять проектів постанов про проведення урочистого засідання з нагоди складення присяги українському народові новообраним Президентом України Володимиром Зеленським. Відповідно до тексту одного з документів, інавгурацію пропонують проводити у два етапи, один з яких на - "Олімпійському", передає УНН з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.

В одній з таких постанов, зареєстрованій народним депутатом Сергієм Капліним 7 травня, пропонується провести інавгурацію у два етапи: перше урочисте засідання провести 19 травня у сесійній залі ВР за процедурою, передбаченою Регламентом Верховної Ради України, друге – 3 червня 2019 року на Національному спортивному комплексі "Олімпійський" задля забезпечення участі громадськості та запрошених гостей іноземних держав.

У постанові вказано, що під час урочистого засідання на НСК "Олімпійський" новообраний Президент повторно проголошує присягу українському народові та інавгураційну промову. Урочисте засідання, як вказно в постанові, має транслюватися в прямому ефірі на усіх загальнонаціональних каналах.

Крім того, у проекті постанови пропонується щорічно, в день урочистого засідання, на НСК "Олімпійський" проголошувати щорічний звіт Президента перед народом.

У проектах постанов, запропонованих нардепами Сергієм Міщенко та Віктором Балогою, пропонується провести урочисте засідання з нагоди складення присяги українському народові новообраним Президентом, 19 травня 2019 року.

20 травня 2019 року провести інавгурацію запропонував народний депутат Віктор Купрій.

Раніше УНН повідомив, що у Раді запропонували відкласти інавгурацію Зеленського до 1 червня

Відповідну постанову за номером 10270-4 від 10 травня 2019 року ініціював народний депутат України Олександр Сугоняко.

Українські Національні Новини

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