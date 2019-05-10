У Раді запропонували провести інавгурацію у два етапи, один з яких на "Олімпійському"

КИЇВ. 10 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстровано вже п’ять проектів постанов про проведення урочистого засідання з нагоди складення присяги українському народові новообраним Президентом України Володимиром Зеленським. Відповідно до тексту одного з документів, інавгурацію пропонують проводити у два етапи, один з яких на - "Олімпійському", передає УНН з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.