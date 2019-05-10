В Раде предложили провести инаугурацию в два этапа, один из которых на "Олимпийском"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировано уже пять проектов постановлений о проведении торжественного заседания по случаю принятия присяги украинскому народу новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно тексту одного из документов, инаугурацию предлагают проводить в два этапа, один из которых на - "Олимпийском", передает УНН со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады.
В одном из таких постановлений, зарегистрированном народным депутатом Сергеем Каплин 7 мая, предлагается провести инаугурацию в два этапа: первое торжественное заседание провести 19 мая во сессионном зале ВР по процедуре, предусмотренной Регламентом Верховной Рады Украины, второе - 3 июня 2019 на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств.
В постановлении указано, что во время торжественного заседания на НСК "Олимпийский" новоизбранный Президент повторно провозглашает присягу украинскому народу и инаугурационную речь. Торжественное заседание, как указнно в постановлении, должно транслироваться в прямом эфире на всех общенациональных каналах.
Кроме того, в проекте постановления предлагается ежегодно, в день торжественного заседания, на НСК "Олимпийский" провозглашать ежегодный отчет Президента перед народом.
В проектах постановлений, предложенных нардепами Сергеем Мищенко и Виктором Балогой, предлагается провести торжественное заседание по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным Президентом, 19 мая 2019 года.
20 мая 2019 года провести инаугурацию предложил народный депутат Виктор Куприй.
Ранее УНН сообщил, что в Раде предложили отложить инаугурацию Зеленского до 1 июня.
Соответствующее постановление под номером 10270-4 от 10 мая 2019 года инициировал народный депутат Украины Александр Сугоняко.