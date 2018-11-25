В ВМС Украины напомнили России, где ее "территориальные воды"

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, Керченский пролив является свободной для судоходства любых кораблей при условии соблюдения безопасности прохождения судов проливом. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования ВМС ВС Украины, передает УНН.

"Согласно статьям 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьи 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства", - отметили в пресс-службе.

В ВМС Украины также отметили, что статья 17 Конвенции ООН устанавливает, что при условии соблюдения Конвенции суда всех государств, как прибрежных так и тех, которые не имеют выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через территориальное море.

Также отмечается, что ч.1 ст.36 Конвенции ООН определено, что в проливах, указанных в ст.37 Конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно оказываться препятствий. Кроме того, ч.1 ст.2 Договора предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемых в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

Как отметили в пресс-службе ВМС Украины, таран пограничным кораблем РФ рейдового буксира "Яны Капу" подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением приведенного в пункте d) статьи 3 Резолюции № 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974, а именно: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства.

Напомним, в пограничном управлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявляют , что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".

Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.

В МИД Украины заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными.

Позже стало известно, что два российских боевых ударные вертолеты взяли в сопровождение группу украинских военных корабля у Керченского пролива, а также то, что оккупанты посадили на мель танкер под аркой Керченского моста для предотвращения прохода через фарватер пролива гражданским судам и группе украинских военных кораблей, следующих из Одессы в Мариуполь и Бердянск.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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