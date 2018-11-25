У ВМС України нагадали Росії, де її “територіальні води”

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Відповідно до Конвенції ООН з морського права, Керченська протока є вільною для судноплавства будь-яких кораблів за умови дотримання безпеки проходження суден протокою. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Командування ВМС ЗС України, передає УНН.

“Відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, отже можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь який час за умови дотримання безпеки судноплавства”, — зазначили у прес-службі.

У ВМС України також наголосили, що стаття 17 Конвенції ООН встановлює, що за умови дотримання Конвенції, судна усіх держав, як прибережних так і тих, що не мають виходу до моря, користуються правом мирного проходу через територіальне море.

Також зазначається, що ч.1 ст.36 Конвенції ООН визначено, що в проливах, вказаних у ст.37 Конвенції ООН, всі судна та літальні апарати користуються правом транзитного проходу, якому не повинно чинитися перешкод. Крім того, ч.1 ст.2 Договору передбачає, що торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства.

Як зазначили у прес-службі ВМС України, таран прикордонним кораблем РФ рейдового буксиру “Яни Капу” підпадає під ознаки акту агресії відповідно до визначення наведеного в пункті d) статті 3 Резолюції № 3314 (ХХIХ) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, а саме: акт агресії — це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави.

Нагадаємо, у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

У МЗС України заявили, що провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними. 

Пізніше стало відомо, що два російські бойові ударні вертольоти взяли у супровід групу українських військових кораблі біля Керченської протоки, а також те, що окупанти посадили на мілину танкер під аркою Керченського мосту для унеможливлення проходу через фарватер протоки цивільним судам і групі українських військових кораблів, які прямують з Одеси до Маріуполя та Бердянська.

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