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У войны не женское лицо: что известно об освобожденных украинках

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. В рамках обмена удерживаемыми лицами освобождено 76 украинцев, среди которых 15 женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Так, было освобождено 15 женщин - гражданских, в частности:

1. Воронина Виктория. По информации СМИ, женщину осудили на значительный срок заключения якобы за сотрудничество с СБУ и шпионаж в пользу Украины;

2. Горбулич Татьяна. Как сообщалось в СМИ, женщина якобы собирала данные о социально-политическом положении на захваченной территории Луганска;

3. Еременко Валентина;

4. Мухина Анастасия. По информации СМИ, пожилая женщина в плену у боевиков с февраля 2018 года из-за размещенной ею листовки, где она призвала выбирать Украину;

5. Сорокина Елена. По предварительной информации в СМИ, об исчезновении женщины стало известно в октябре 2018 года, позже выяснилось, что ее задержали боевики;

6. Багненко Лариса;

7. Гончарова Татьяна;

8. Губкина Ольга. Как сообщалось в СМИ, женщину обвиняют в шпионаже в пользу Украины;

9. Завальна Елена;

10. Карачор Наталья. По информации в СМИ, женщина была учителем в школе в Краматорске и была задержана боевиками за свою позицию относительно недостаточной патриотической работы среди учащихся;

11. Лазарева Елена. Как сообщалось в СМИ, женщина работала в Донецкой клинике и ее обвиняют якобы в передаче ВСУ информации о террористах, которые находились на лечении в данном учреждении;

12. Мальцева Зинаида;

13. Терещенко Галина;

14. Чуйкова Марина. Как сообщали ранее в СМИ, боевики обвинили в шпионаже и приговорили к 11 годам лишения свободы;

15. Ярмишко Алла.

Как сообщал УНН ранее, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.

Украинские Национальные Новости

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