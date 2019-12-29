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У війни не жіноче обличчя: що відомо про звільнених українок

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У рамках обміну утримуваними особами звільнено 76 українців, серед яких 15 цивільних жінок. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.

Так, було звільнено 15 цивільних жінок, зокрема:

1. Вороніна Вікторія. За інформацією ЗМІ жінку засудили на значний термін ув’язнення нібито за співпрацю з СБУ і шпигунство на користь України;

2. Горбулич Тетяна. Як повідомлялося у ЗМІ, жінка нібито збирала дані про соціально-політичний стан на захопленій території Луганська;

3. Єременко Валентина;

4. Мухіна Анастасія. За інформацією ЗМІ, літня жінка у полоні у бойовиків з лютого 2018 через розміщену нею листівку, де вона закликала обирати Україну;

5. Сорокіна Олена. За попередньою інформацією у ЗМІ, про зникнення жінки стало відомо у жовтня 2018 року, пізніше з’ясувалося, що її затримали бойовики;

6. Багненко Лариса;

7. Гончарова Тетяна;

8. Губкіна Ольга. Як повідомлялося у ЗМІ, жінку звинувачували у шпигунстві на користь України;

9. Завальна Олена;

10. Карачор Наталія. За інформацією у ЗМІ, жінка була вчителем у школі у Краматорську і була затримана бойовиками за свою позицію щодо недостатньої патріотичної роботи серед учнів;

11. Лазарєва Олена. Як повідомлялося у ЗМІ, жінка працювала у Донецькій клініці і її звинувачують нібито у передачі ВСУ інформації про терористів, які перебували на лікуванні у даному закладі;

12. Мальцева Зінаїда;

13. Терещенко Галина;

14. Чуйкова Марина. Як повідомляли раніше у ЗМІ, бойовики звинуватили у шпигунстві і засудили до 11 років позбавлення волі;

15. Ярмишко Алла.

Як повідомляв УНН раніше, звільнення утримуваних осіб завершилося – з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.

У рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових

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