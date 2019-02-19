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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58768 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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7 марта, 15:45 • 129490 просмотра

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В Венесуэле журналист заявил о задержании военных, что записали видео в поддержку Гуайдо

В Венесуэле журналист заявил о задержании военных, что записали видео в поддержку Гуайдо

Киев  •  УНН

 • 9966 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сотрудники Главного управления военной контрразведки (DGCIM) Венесуэлы задержали пятерых военнослужащих, которые заявили о поддержке лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщил в понедельник в своем Twitter венесуэльский журналист Роман Камачо, передает УНН.

"DGCIM задержала в Урень (штат Тачира - ред) пятерых военнослужащих с 2509 роты снайперов, которые несколько дней назад распространили видеозапись в поддержку временного президента Хуана Гуайдо", - написал Камачо.

В ролике, опубликованном в соцсетях, эти военные заявили, что выступают против правительства президента Николаса Мадуро и готовы бороться с ним с оружием в руках.

Это не первый случай выступления венесуэльских военнослужащих в поддержку оппозиции. Начальник управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес 2 февраля заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства. Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

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Сам Гуайдо заявлял, что оппозиция проводит тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности в республике, обещая им амнистию в случае перехода на сторону оппозиции.

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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

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4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

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Напомним, США намерены вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо, признанного Белым домом временным президентом страны.

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