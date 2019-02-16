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Генерали потай від Мадуро ведуть переговори з опозицією Венесуели - Болтон

Генерали потай від Мадуро ведуть переговори з опозицією Венесуели - Болтон

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон стверджує, що представники командування ВС Венесуели потай від президента Ніколаса Мадуро ведуть переговори з опозицією, про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю Болтона для видання Fox News.

"Я можу сказати, що ключові генерали і політики, які підтримують Мадуро, ведуть постійні переговори з опозицією... Президент (Мадуро) цього не бачить, це відбувається неочевидно. Однак вони ведуть переговори", - заявив Болтон.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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