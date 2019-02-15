Президент Чехії не підтримає військові дії США проти Венесуели

“У разі американської (військової) інтервенції (до Венесуели), я виступлю перед громадськістю проти цієї інтервенції”, — сказав президент. Крім того, він висловив надію, що народ Венесуели самостійно вирішить власну долю.

Раніше Земан підтримав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо і запросив відвідати його з візитом Чехію.

Як повідомляв УНН, президент Чехії Мілош Земан заявив, що шанси на те, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом відбудеться, вкрай малі, не дивлячись на те, що раніше той запросив його відвідати Білий дім.