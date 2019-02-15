Президент Чехии не поддержит военные действия США против Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Чехии Милош Земан будет выступать против, если Соединенные Штаты проведут военную интервенцию в Венесуэлу. Об этом чешский лидер заявил в четверг вечером в интервью телеканалу Barrandov, информирует УНН.
“В случае американской (военной) интервенции (в Венесуэлу), я выступлю перед общественностью против этой интервенции”, — сказал президент. Кроме того, он выразил надежду, что народ Венесуэлы самостоятельно решит собственную судьбу.
Ранее Земан поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и пригласил посетить его с визитом Чехию.
Как сообщал УНН, президент Чехии Милош Земан заявил, что шансы на то, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом произойдет, крайне малы, несмотря на то, что ранее тот пригласил его посетить Белый дом.