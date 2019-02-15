Президент Чехии не поддержит военные действия США против Венесуэлы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 48760 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 64599 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 126269 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127453 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128151 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124330 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158240 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117773 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141380 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Чехии не поддержит военные действия США против Венесуэлы

Президент Чехии не поддержит военные действия США против Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 8524 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Чехии Милош Земан будет выступать против, если Соединенные Штаты проведут военную интервенцию в Венесуэлу. Об этом чешский лидер заявил в четверг вечером в интервью телеканалу Barrandov, информирует УНН.

“В случае американской (военной) интервенции (в Венесуэлу), я выступлю перед общественностью против этой интервенции”, — сказал президент. Кроме того, он выразил надежду, что народ Венесуэлы самостоятельно решит собственную судьбу.

Ранее Земан поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и пригласил посетить его с визитом Чехию.

Как сообщал УНН, президент Чехии Милош Земан заявил, что шансы на то, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом произойдет, крайне малы, несмотря на то, что ранее тот пригласил его посетить Белый дом.

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