Президент Чехії вважає, що шанси на його зустріч з Трампом вкрай малі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент Чехії Мілош Земан заявив, що шанси на те, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом відбудеться, вкрай малі, не дивлячись на те, що раніше той запросив його відвідати Білий дім, інформує УНН.
“Не знаю про неї, — сказав Земан в неділю ввечері в ефірі празької радіостанції Frequency 1. — Така зустріч є малоймовірною. Про це нещодавно заявив американський посол (в Чехії Стівен) Кінг”.
За словами Земана, Трамп незабаром після обрання президентом зателефонував йому і запросив його відвідати Білий дім. “Потім запала тиша. Я не той (політик), який би наполягав на зустрічі якого завгодно рівня”, — сказав господар Празького граду.
Він зазначив, що Трампа в США “звинувачують в тому, що він є російським агентом”. За словами Земана, його політичні противники часто дорікають йому в симпатіях до Росії. Їх зустрічі тому не хочуть в Вашингтоні, вважає чеський лідер.
Як повідомляв УНН, 60% чехів вважають, що у разі агресії Чехія не зможе себе захистити.