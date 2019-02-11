Президент Чехії вважає, що шанси на його зустріч з Трампом вкрай малі

“Не знаю про неї, — сказав Земан в неділю ввечері в ефірі празької радіостанції Frequency 1. — Така зустріч є малоймовірною. Про це нещодавно заявив американський посол (в Чехії Стівен) Кінг”.

За словами Земана, Трамп незабаром після обрання президентом зателефонував йому і запросив його відвідати Білий дім. “Потім запала тиша. Я не той (політик), який би наполягав на зустрічі якого завгодно рівня”, — сказав господар Празького граду.

Він зазначив, що Трампа в США “звинувачують в тому, що він є російським агентом”. За словами Земана, його політичні противники часто дорікають йому в симпатіях до Росії. Їх зустрічі тому не хочуть в Вашингтоні, вважає чеський лідер.

Як повідомляв УНН, 60% чехів вважають, що у разі агресії Чехія не зможе себе захистити.