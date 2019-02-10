60% чехів вважають, що у разі агресії Чехія не зможе себе захистити
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. 60% чехів сумніваються, що в разі конфлікту Чехія зуміє захистити себе від агресорів, передає УНН з посиланням на Radio Praha.
Незважаючи на те, що переважна кількість громадян Чехії вважає, що суверенітет держави слід захищати за всяку ціну, майже 60% опитаних респондентів сумніваються в тому, що у разі конфлікту, пов’язаного з виникненням загрози своїй незалежності, Чеська Республіка зуміла б захистити себе від агресорів.
“Половина населення вважає питання оборони ЧР зайвим, так як, на їхню думку, доля такої невеликої країни, якою є Чехія, знаходиться в руках великих держав. Такі підсумки опитування, проведеного Центром дослідження громадської думки (CVVM). Позиція чеських громадян щодо оборони країни за останній рік не зазнала істотних змін”, — вказано у повідомленні.
Нагадуємо, у Чехії парламентар назвав уряд України “фашистським режимом”.