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60% чехів вважають, що у разі агресії Чехія не зможе себе захистити

60% чехів вважають, що у разі агресії Чехія не зможе себе захистити

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. 60% чехів сумніваються, що в разі конфлікту Чехія зуміє захистити себе від агресорів, передає УНН з посиланням на Radio Praha.

Незважаючи на те, що переважна кількість громадян Чехії вважає, що суверенітет держави слід захищати за всяку ціну, майже 60% опитаних респондентів сумніваються в тому, що у разі конфлікту, пов’язаного з виникненням загрози своїй незалежності, Чеська Республіка зуміла б захистити себе від агресорів.

“Половина населення вважає питання оборони ЧР зайвим, так як, на їхню думку, доля такої невеликої країни, якою є Чехія, знаходиться в руках великих держав. Такі підсумки опитування, проведеного Центром дослідження громадської думки (CVVM). Позиція чеських громадян щодо оборони країни за останній рік не зазнала істотних змін”, — вказано у повідомленні.

Нагадуємо, у Чехії парламентар назвав уряд України “фашистським режимом”.

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