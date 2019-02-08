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У Чехії парламентар назвав уряд України "фашистським режимом"

У Чехії парламентар назвав уряд України "фашистським режимом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У четвер, 7 лютого, на чеському телебаченні голова комітету парламенту країни Станіслав Ґроспіч дозволив собі назвати уряд України "фашистським режимом", і такі відкрито наклепницькі й неприйнятні образи не отримали належної реакції в ефірі. Про це йдеться у коментарі посольства України в Чеській Республіці, передає УНН.

"Учора в телевізійних новинах чеського телебачення депутат Станіслав Ґроспіч палати депутатів парламенту Чеської Республіки дозволив собі назвати уряд України "фашистським режимом". На жаль, ці відкрито наклепницькі й неприйнятні в цивілізованомі світі образи не отримали належної реакції з боку ведучої телепрограми", - вказали у посольстві.

У диппредставництві України зауважили, що зазвичай не реагують "на заяви комуністів, тим більш, що комуністична ідеологія, як і нацистська, в нашій країні заборонена".

"Але враховуючи факт, що зазначена особа займає посаду голови парламентського комітету, очікували б, що його заяви отримають засудження з боку керівництва палати депутатів", - підкреслили у посольстві.

Дипломати висловили сподівання, що чеське телебачення не буде в майбутньому толерувати подібні висловлювання у своїх ефірах.

Як повідомляв УНН, раніше посольство України у Франції звернулось до керівництва видання AFP з вимогою вжити необхідних заходів для виправлення карти з "російським Кримом".

Українські Національні Новини

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