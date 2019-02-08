В Чехии парламентарий назвал правительство Украины "фашистским режимом"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В четверг, 7 февраля, на чешском телевидении председатель комитета парламента страны Станислав Гроспич позволил себе назвать правительство Украины "фашистским режимом", и такие открыто клеветнические и неприемлемые оскорбления не получили надлежащей реакции в эфире. Об этом говорится в комментарии посольства Украины в Чешской Республике, передает УНН.
"Вчера в телевизионных новостях чешского телевидения депутат Станислав Гроспич палаты депутатов парламента Чешской Республики позволил себе назвать правительство Украины "фашистским режимом". К сожалению, эти открыто клеветнические и неприемлемые в цивилизованоми мире оскорбления не получили должной реакции со стороны ведущей телепрограммы", - указали в посольстве.
В диппредставительстве Украины отметили, что обычно не реагируют "на заявления коммунистов, тем более, что коммунистическая идеология, как и нацистская, в нашей стране запрещена".
"Но учитывая факт, что указанное лицо занимает должность председателя парламентского комитета, ожидали бы, что его заявления получат осуждение со стороны руководства палаты депутатов", - подчеркнули в посольстве.
Дипломаты выразили надежду, что чешское телевидение не будет в будущем терпеть подобные высказывания в своих эфирах.
Как сообщал УНН, ранее посольство Украины во Франции обратилось к руководству издания AFP с требованием принять необходимые меры для исправления карты с "российским Крымом".