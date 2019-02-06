Французьке видання опублікувало карту з "російським Кримом"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Україна звернулася до керівництва видання Agence France Presse з вимогою вжити необхідних заходів для виправлення карти з "російським Кримом". Про це йдеться в заяві посольства України у Франції, передає УНН.
У дипустанові заявили, що, попри численні роз’яснення та чітку позицію міжнародної спільноти, деякі французькі ЗМІ продовжують припускатися помилок у позначенні на картах незаконно анексованої Росією території АР Крим.
"У зв’язку з появою 4 лютого в Twitter агентства AFP карти з некоректним зображенням Криму Посольство звернулося до керівництва агентства з вимогою вжити необхідних заходів для виправлення ситуації та неповторення подібних випадків у майбутньому. Очікуємо на адекватну відповідь", - заявил в Посольстві.
Нагадаємо, американський телеканал CNN у своєму новорічному матеріалі опублікував фото, де окупований Крим значиться, як частина Росії.
Як повідомляв УНН, у МЗС пояснили, чому на картах Google Крим "російський".
Раніше повідомлялося, що у РФ планують ввести відповідальність за незазначення анексованого Кримського півострова на картах Росії.