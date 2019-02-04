У МЗС пояснили, чому на картах Google Крим "російський"

Так, посольство України в США неодноразово зверталося до компанії Google Inc. з питання відображення території АРК на веб-картах Google.ru/maps як такої, що відділена від території решти України лінією, що використовується на даному ресурсі для відображення кордонів між державами.

"В офіційній позиції компанії Google Inc. із даного питання, що була надана посольству України в США, зазначається, що локалізований контент ресурсу Google maps, зокрема https://www.google.com.ua/maps та https://www.google.ru/maps, є суб’єктом юрисдикції відповідного місцевого законодавства (українського та російського), тому відображення Криму відрізняється на українському та російському ресурсах. Водночас у компанії підкреслили, що позначення Криму на ресурсах Google maps не має інтерпретуватися як позиція компанії Google Inc. щодо існуючих у світі "суперечок", - повідомили у Міністерстві.

За інформацією МЗС, посольство України в США продовжує роботу з компанією Google Inc. та офіційною американською стороною у напряму забезпечення коректного відображення території Криму на ресурсах Google maps, у тому числі при доступі до них з території РФ.

Нагадаємо, 21 січня з’явилася інформація про те, що у Росії планують ввести відповідальність за незазначення анексованого Кримського півострова на картах РФ.

Пізніше голова комітету держдуми РФ з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін заявив, що офіційний представник американської компанії Google повідомив Держдумі, що при заходах з території Росії Крим показується на інтернет-карті сервісу як регіон РФ.

Крим у березні 2014 року було анексовано Росією. Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації території України 20 лютого 2014 року.