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В МИД объяснили, почему на картах Google Крым "российский"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Локализованный контент ресурса Google maps является субъектом юрисдикции соответствующего местного законодательства, поэтому отражение Крыма отличается на украинском и российском ресурсах. В то же время, это не должно интерпретироваться как позиция компании Google Inc. относительно территориальной принадлежности временно оккупированного Крыма. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Так, посольство Украины в США неоднократно обращалось к компании Google Inc. по вопросу отражения территории АРК на веб-картах Google.ru/maps как таковой, которая отделена от территории остальной Украины линией, которая используется на данном ресурсе для отображения границ между государствами.

"В официальной позиции компании Google Inc. по данному вопросу, которая была предоставлена посольству Украины в США, отмечается, что локализованный контент ресурса Google maps, в частности https://www.google.com.ua/maps и https://www. google.ru/maps, является субъектом юрисдикции соответствующего местного законодательства (украинского и российского), поэтому отображение Крыма отличается на украинском и российском ресурсах. В то же время в компании подчеркнули, что обозначение Крыма на ресурсах Google maps не должна интерпретироваться как позиция компании Google Inc. относительно существующих в мире "споров", - сообщили в Министерстве.

По информации МИД, посольство Украины в США продолжает работу с компанией Google Inc. и официальной американской стороной в направлении обеспечения корректного отображения территории Крыма на ресурсах Google maps, в том числе при доступе к ним с территории РФ.

Напомним, 21 января появилась информация о том, что в России планируют ввести ответственность за неуказание аннексированного Крымского полуострова на картах РФ .

Позже глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что официальный представитель американской компании Google сообщил Госдуме, что при мероприятиях по территории России Крым показывается на интернет-карте сервиса как регион РФ.

Крым в марта 2014 года был аннексирован Россией. Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации территории Украины 20 февраля 2014 года.

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