Французское издание опубликовало карту с "российским Крымом"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина обратилась к руководству издания Agence France Presse с требованием принять необходимые меры для исправления карты с "российским Крымом". Об этом говорится в заявлении посольства Украины во Франции, передает УНН.
В дипучреждении заявили, что, несмотря на многочисленные разъяснения и четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым.
"В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыму Посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем. Ожидаем адекватный ответ", - заявил в Посольстве.
Напомним, американский телеканал CNN в своем новогоднем материале опубликовал фото, где оккупированный Крым значится, как часть России.
Как сообщал УНН, в МИД объяснили, почему на картах Google Крым "российский".
Ранее сообщалось, что в РФ планируют ввести ответственность за неуказание аннексированного Крымского полуострова на картах России.